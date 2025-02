Dit verdienden Van der Poel, Van Aert en Nys met hun medailles op het WK veldrijden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De regenboogtrui is natuurlijk de grootste prijs die er te winnen valt op het WK veldrijden. Naast de gouden medaille is er ook nog prijzengeld, al is dat voor toppers zoals Van der Poel en Van Aert een peulschil.

Voor Mathieu van der Poel stond het WK veldrijden in het teken van zijn zevende wereldtitel, waarmee hij op gelijke hoogte kwam van Erik De Vlaeminck, die na meer dan 50 jaar iemand naast zich krijgt als recordhouder. Als nieuwe wereldkampioen verdiende Van der Poel, net als Fem van Empel, 5.000 euro met zijn. Toen Van der Poel in 2023 wereldkampioen op de weg werd in Glasgow hing daar een cheque van 8.000 euro aan vast. Voor de zilveren medaille, die voor Wout van Aert en Lucinda Brand was, werd een bedrag van 2.500 euro uitgedeeld. Thibau Nys en Puck Pieterse, die brons pakten, kregen nog 1.250 euro voor hun derde plaats. Contractverlenging Van der Poel en Van Aert Voor renners zoals Van der Poel en Van Aert is dat prijzengeld natuurlijk een peulschil. Zijn tekende vorig jaar nog een nieuw contract bij hun ploeg. Van der Poel tot eind 2028 bij Alpecin-Deceuninck, Van Aert voor onbepaalde duur bij Visma-Lease a Bike. Van der Poel zou zo'n 4 miljoen euro per jaar verdienen bij Alpecin-Deceuninck, Van Aert zou zo'n 3,5 miljoen euro verdienen. Wat Thibau Nys verdient bij Lidl-Trek, is niet duidelijk. Hij heeft nog een contract tot eind 2026.