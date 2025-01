📷 Dit zijn de tien best betaalde renners van 2025 en toch wel een tegenvallend plekje voor Belg

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De beste renners ter wereld verdienen goed hun boterham. Al is dat klein bier in vergelijking met wat er in het voetbal betaald wordt.

Dat Tadej Pogacar de absolute grootverdiener in het wielerpeloton is werd al duidelijk toen hij zijn nieuwe contract ondertekende. Hij vangt maar liefst 8 miljoen euro per jaar. Roglic en Froome vervolledigen de top drie. Zij verdienen allebei 5,5 miljoen euro in 2025. Vingegaard is vierde met 4,5 miljoen euro, daarna volgt Mathieu van der Poel met 4 miljoen per jaar. Op plek zes staat Wout van Aert als eerste Belg. Hij strijkt jaarlijks 3,5 miljoen euro op bij Visma Lease a Bike. Ook Geraint Thomas verdient dat bedrag. Remco Evenepoel staat met 3 miljoen euro in 2025 op de achtste plaats. Dat is maar ietsje meer dan Adam Yates en Tom Pidcock die de top 10 vervolledigen. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sport e Finanza (@sportefinanza)