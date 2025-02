Iedereen met de voeten op de grond gezet over de Giro en de Tour: Wout van Aert zorgt voor heel wat duidelijkheid

Wout van Aert maakt van de klassiekers zijn grote doelen, maar ook de Giro en de Tour staan op zijn programma. Zorgt dat er niet voor dat het een hele zware wielerkalender wordt voor hem in 2025?

Die vraag krijgt Van Aert voorgeschoteld in Bistrot Vélo, de podcast van Eurosport. "De Giro en de Tour staan op mijn programma, maar ik doe enkel trainingen die passen binnen de voorbereiding op de klassiekers. Nadien zal ik mij concentreren op de Giro. Het is niet zo dat ik trainingen doe om beter te klimmen", zorgt Van Aert voor verduidelijking.

Van Aert ligt op dit moment van het jaar dus nog niet wakker van de Giro en de Tour. Best dus dat hem in die grote ronden niet al te veel druk en verwachtingen wordt opgelegd. "Ik blijf geconcentreerd op de klassiekers tot het midden van april. Als ik dan een goede conditie heb, is het plezanter dat ik die conditie kan gebruiken om goede resultaten te proberen neerzetten in de Giro."

Meer kansen voor Van Aert in de Giro

Van Aert ziet ook een groot verschil in benadering tussen Giro en Tour. "In de Tour hebben we altijd een ploeg met meerdere doelstellingen. Een groot doel is altijd het algemeen klassement. In de Giro zal het er wat dat betreft wat rustiger en relaxer aan toegaan. Er zullen meer kansen zijn voor mij om de koers te controleren en een sprint te rijden."

Dan kan hij misschien mikken op de paarse puntentrui? "Ik denk niet dat het echt een doel wordt om de puntentrui te veroveren in de Giro. Met Olav Kooij hebben we nog een andere sprinter in de selectie." Ook de Nederlander zal geregeld zijn kans mogen gaan. "Het is moeilijk om in de vlakke sprints een lead-out voor hem te doen en dan ook nog zelf punten te pakken."

Van Aert zou graag eens roze trui dragen

Als Van Aert aan de Giro denkt, zit hij met een andere droom in gedachten. "Als ik naar de eerste etappes in Albanië kijk, is het een groot doel om de roze trui te dragen. Het zijn lastige ritten maar het ligt binnen mijn capaciteiten."