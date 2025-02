Kritische stem duikt op: rijdt Wout van Aert te vaak voor de tweede plaats? "Mentaal aspect speelt tegen Van der Poel mee"

Gezien de aanloop was de tweede plek van Wout van Aert op het WK veldrijden logisch. Van der Poel heeft hem zo wel nog maar eens het nakijken gegeven: daar wordt ook stil bij gestaan.

In België waren we al blij dat Van Aert meedeed aan het WK veldrijden, omdat het er lang naar uitzag dat het niet zo zou zijn. Dat hij bij een deelname tweede ging worden, dat zagen velen aankomen. Bobbie Traksel heeft daar gemengde gevoelens over. "Ik denk dat Van Aert niet meer moet komen voor een tweede plek", is hij streng in Kop over Kop, de podcast van Eurosport.

Voor een renner met de status van Van Aert mag een tweede plek niet het maximum zijn, oordeelt Traksel. De ex-wegwielrenner vindt dat Van Aert een wereldtitel mogelijk had kunnen maken door meer te crossen. "Hij rijdt om te winnen en ik denk dat hij die mogelijkheden had gehad, als hij zich meer had ingespannen tijdens het seizoen. Dan had ik het nog wel willen zien."

Sprintscenario's tussen Van Aert en Van der Poel

Het is nu op naar het voorjaar op de weg. Ook in dat kader heeft Van Aert het al meermaals meegemaakt dat hij geklopt wordt door Van der Poel. We kunnen ons voorstellen dat dat begint te knagen. Volgens Traksel is er sprake van een mentaal probleem. "Als Wout van Aert moet sprinten tegen iemand anders dan Mathieu van der Poel, maar met dezelfde kwaliteiten als Van der Poel, dan wint Van Aert."

De Nederlandse analist suggereert zo meteen dat Mathieu vaker zal winnen in een sprint tegen Van Aert. Puur omdat Van der Poel het mentale overwicht zou hebben. Het is een theorie die wel meer analisten hebben over Van Aert en Van der Poel. "Het mentale aspect van het rijden tegen Van der Poel al die tijd speelt mee", is Traksel zeker van zijn zaak.

Namen Van Aert en Van der Poel horen bij elkaar

In elk geval lonkt binnenkort weer een nieuw hoofdstuk om de hoek van deze nu reeds memorabele rivaliteit. "De namen Van Aert en Van der Poel ga je nooit meer los van elkaar uitspreken."