Met de goedkeuring van Pogacar? Tim Wellens krijgt uitstekend nieuws van zijn ploeg

Het seizoen van Tim Wellens moet nog beginnen, maar toch heeft hij al goed nieuws gekregen van UAE Team Emirates-XRG. De ploeg van Tadej Pogacar heeft zijn contract verlengd.

Tim Wellens (33) rijdt sinds 2023 voor UAE Team Emirates-XRG, daarvoor reed hij meer dan tien jaar bij de Lotto-ploeg. Het contract van Wellens liep eind dit jaar af, dat heeft de ploeg uit de Emiraten nu opengebroken.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Wellens zijn contract met twee jaar verlengd tot eind 2027. UAE Team Emirates-XRG heeft de contractverlenging van Wellens zelf nog niet aangekondigd. Als het nieuwe contract van Wellens afloopt, zal hij 37 jaar zijn.

Wellens reed de voorbije twee seizoenen vaak samen met Tadej Pogacar, die ook al lovend was over het werk van de Belg. In de Vlaamse klassiekers en in de Tour moet Wellens de wereldkampioen opnieuw aan winst helpen.

Programma Tim Wellens

Zelf begint Wellens aan zijn seizoen in de Ronde van Murcia op 15 februari, vorig jaar werd Wellens daar derde. Daarna staat Wellens op 17 februari samen met onder meer Wout van Aert aan de start van de Clasica Jaen.

Via de Ruta del Sol (19 tot 23 februari) bereidt Wellens zich voor op het klassieke voorjaar. In Milaan-Sanremo, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen komt Wellens samen met Pogacar aan de start.