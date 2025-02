Ronde van Vlaanderen stelt zijn gewijzigde startplaats en parcours voor

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Ronde van Vlaanderen heeft zijn parcours voor 2025 voorgesteld. Dat ondergaat enkele kleine veranderingen ten opzichte van vorig jaar.

Op 6 april strijden de renners weer om de zege in Vlaanderens Mooiste. Het is dit jaar weer aan Brugge om de start te organiseren. Sinds 2021 is er een beurtrol met Antwerpen voor de start van de Ronde van Vlaanderen.

Met 268,9 kilometer wordt de Ronde van Vlaanderen zo'n kilometer korter dan vorig jaar. Na 109 kilometer krijgen de mannen met de kasseien van de Doorn het eerste obstakel voor de wielen. Kort daarna volgt een eerste passage over de Oude Kwaremont.

Daarna zijn er wat wijzigingen aan het parcours aangebracht. Zo keert de Eikenberg dit jaar terug in het parcours. En enkele kilometers verderop vervangt de Karel Martelstraat de kasseien van Kerkgate.

Finale Ronde van Vlaanderen ongewijzigd

De finale is voor zowel de mannen als de vrouwen identiek aan de voorbije edities. Op 45 kilometer van de streep moet de loodzware Koppenberg beklommen worden, daarna volgen de Mariaborrestraat-Steenbeekdries, Taaienberg en Hotond.

Een derde beklimming van de Oude Kwaremont en een tweede beklimming van de Paterberg moet opnieuw voor de apotheose zorgen. Daarna is het nog 13 kilometer naar de aankomst op de Minderbroedersstraat in Oudenaarde.