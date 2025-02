Wout van Aert scoort ferme punten met zijn attitude en uitstraling: ex-renner trekt nu al conclusie voor de Ronde en Parijs-Roubaix

Wout van Aert heeft zich weer op een geweldige wijze gepresenteerd. Zijn attitude en uitstraling overtuigt een ex-renner ervan om hem op zijn favorietenlijstje te zetten voor de voorjaarsklassiekers.

Het WK veldrijden vond plaats in Frankrijk en ook heel wat Fransen hebben het veldritkampioenschap duidelijk gevolgd. Ook zij die anders vooral geïnteresseerd zijn in het wegwielrennen. Lilian Calmejane, eind vorig seizoen gestopt met wegwielrennen na twee jaar bij Intermarché, doet ook zijn zegje over het veldrijden op zijn pagina op social mediaplatform X.

De voormalige prof heeft zijn hart vooral verloren aan Wout van Aert, meer dan aan Mathieu van der Poel. "Chapeau voor de technische en fysieke dominantie van VDP. Maar hoe kunnen we ons niet aangetrokken voelen tot het voorbeeldige gedrag van WVA? Dit is het voorbeeld dat we moeten tonen aan onze jongeren", vindt Calmejane.

Wout van Aert toont veel respect

De ex-wielrenner somt alle karakteristieken op die Wout van Aert toont en waar hij zo'n fan van is. "Weerbaar, moedig, kalm, respectvol en sereen." Van Aert scoorde onder andere punten met het gebaar dat hij deed aan de finish: hij nam zijn fictief petje af voor Mathieu van der Poel. Dat wordt beschouwd als een hele respectvolle reactie op zijn tweede plaats.

Chapeau à la domination technique et physique de VDP mais comment ne pas être séduit et montrer à nos jeunes le comportement exemplaire de WVA. Résilience, courage, calme, respect et sérénité. On sent qu’il a faim et il faudra compter sur lui sur le Ronde et Roubaix, croyez moi. — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) February 2, 2025

Calmejane ziet bij Van Aert niet enkel veel respect voor zijn tegenstander, maar ook nog een brandende ambitie. Die koestert Van Aert dan in de eerste plaats voor twee koersen in het bijzonder. "We voelen dat hij nog hongerig is. Ze zullen rekening met hem moeten houden in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, geloof ik."

Van Aert wil Van der Poel beconcurreren

Vorig jaar pakte Van der Poel in de Ronde en Parijs-Roubaix uit met een onemanshow. Van Aert wil in 2025 de belangrijkste concurrent van Van der Poel worden, al is er in de Ronde ook sprake van de factor Pogacar.