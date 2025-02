Paul Herygers klaar en duidelijk over toekomst van Eli Iserbyt: "Als je dat ziet, dan..."

Eli Iserbyt worstelt al twee jaar met een blessure, maar wil daar ook iets aan doen. Paul Herygers gelooft ook dat Iserbyt nog een toekomst heeft in het veldrijden.

Met vier overwinningen is Eli Iserbyt op dit moment aan zijn slechtste seizoen bij de profs bezig in het veld, maar in totaal stond hij wel al 12 keer op het podium. Woensdag in Maldegem werd Iserbyt al voor de zevende keer tweede.

Toch worstelt Iserbyt dit seizoen meer met de blessure waar hij al zo'n twee jaar mee rondloopt. Vooral op modderige parcoursen waar ook gelopen moet worden, heeft Iserbyt meer last van zijn blessure dan op snelle parcoursen.

Herygers gelooft in toekomst van Iserbyt

Na dit seizoen wil Iserbyt via onderzoeken de oorzaak vinden van het probleem, ook Paul Herygers vindt dat Iserbyt dat moet doen. "Hij moet dat verhaal oplossen, hij heeft daar heel de zomer voor", zei Herygers tijdens de live-uitzending van de cross in Maldegem op Sporza.

"Als je hem ziet rondrijden, hij is nog altijd scherp en afgelijnd. Dit is geen einde verhaal, er moet nog veel meer uit die Eli Iserbyt komen", zei Herygers nog. Maar dan moet er dus wel een oplossing komen voor zijn blessure.

Dit seizoen wil Iserbyt nog afwerken om zijn klassement in de X2O Badkamers Trofee te verdedigen. Iserbyt staat met nog twee manches, Lille en Brussel, stevig aan de leiding. Het kan voor Iserbyt zijn vierde eindzege worden in het klassement.