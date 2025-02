UCI-topman over hervorming van de Wereldbeker: "Gaat hem bij de UCI echt niet alleen over geld, maar..."

De UCI en Flanders Classics hervormden dit seizoen stevig de Wereldbeker en houden ook volgend seizoen vast aan dat recept. UCI-Directeur Sport Peter Van den Abeele is tevreden over de eerste editie.

De Wereldbeker veldrijden kreeg dit seizoen een stevige make-over. Het aantal manches werd teruggebracht van 16 of 14 naar 12, de Amerikaanse uitstap werd geschrapt en Wereldbeker liep ook van eind november tot eind januari. Er werden ook twee dubbele weekends geïntroduceerd.

De UCI lijkt tevreden met de aanpassingen, want houdt volgend seizoen vast aan die recepten. Opvallend is wel dat er in de kerstperiode zes manches op rij in België worden gereden, in totaal zijn 7 van de 12 manches Belgisch.

Van den Abeele wil dat het veldrijden er beter op wordt

Volgens UCI-Directeur Sport Peter Van den Abeele was er vorig seizoen veel kritiek op de hervorming van de Wereldbeker, maar is dat nu veel minder het geval, ook vanuit de federaties. De kalender is nu ook al klaar, vorige keer was dat pas in april.

Iedereen lijkt nu dus tevreden te zijn. "Iedereen heeft nu wel begrepen dat het niet de bedoeling is dat we anderen dood doen", zegt Van den Abeele bij WielerFlits. De UCI wilde van de Wereldbeker enkel het belangrijkste klassement maken.

Ook in het huidige plan blijft de Wereldbeker de prioriteit, maar is er ook nog ruimte voor anderen om te bestaan en te overleven. "Het gaat hem bij de UCI echt niet alleen over het geld, maar dat de hele veldritwereld erop vooruit gaat."