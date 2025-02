🎥 Heerlijke beelden: Wout van Aert en Mathieu van der Poel gaan voor legendarische AI-dansscène

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn in een eeuwige strijd verwikkeld. En dat gaat nu ook verder op de dansvloer.

Op sociale media is een prachtige video opgedoken, zo goed als zeker het resultaat van artificiële intelligentie. Het levert knappe beelden op.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert worden in de legendarische dansscène van Pulp Fiction tegenover elkaar gezet. Prachtig gedaan van de makers.

Van Aert kruipt in de huid van John Travolta, terwijl Van der Poel de rol van Uma Thurman op zich neemt. Het ziet er levensecht uit.

Tot een strijd kwam het niet op het WK veldrijden afgelopen weekend. Daarvoor had Van Aert een te grote handicap bij de start.

Laat ons hopen dat de strijd in de voorjaarsklassiekers even mooi wordt als deze straffe beelden. Op 28 maart koersen ze voor het eerst tegen elkaar in de E3 Saxo Classic.