Soudal Quick-Step stapt uit Ster van Bessèges: Yves Lampaert onthult wat hét probleem was

Soudal Quick-Step is net als zeven andere teams uit de Ster van Bessèges gestapt. Yves Lampaert legt uit wat er aan de hand was.

In de tweede rit van de Ster van Bessèges reed een auto in de finale op het parcours, in de richting van het peloton. De auto kon achteruit rijden in een zijstraat, maar er werd toch gevallen in het peloton. Maxim Van Gils moest daardoor opgeven.

Er werd 's avonds overleg gepleegd met rennersvakbond CPA, de teams wilden de organisatie nog een kans geven. Maar in de derde rit reed er na twaalf kilometer alweer een auto op het parcours, voor acht ploegen was het genoeg geweest.

Volgens de organisatie waren er niet genoeg auto’s en motards om de problemen op te lossen. Dat bevestigt ook Yves Lampaert. "Het was duidelijk dat ze onderbemand waren. We wilden tot een oplossing komen met de organisatie, maar dat is niet gelukt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lampaert toont begrip voor andere ploegen

Een alternatief was er niet echt en uiteindelijk besliste CEO Jurgen Foré via de telefoon dat Soudal Quick-Step uit de koers zou stappen. Dat deden nog zeven andere (top)ploegen, kleinere ploegen reden wel verder.

En dat snapt Lampaert ergens wel, de WorldTour-ploegen zijn niet verplicht om in Bessèges te starten en staan dus sterker. "De Franse ploegen willen hier in de toekomst graag terugkomen, die gaan nooit tegen de organisatie ingaan. Dus ja, ik heb er wel begrip voor."