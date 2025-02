UCI stelt complete kalender Wereldbeker voor, maar gaat grondig de mist in

Tijdens het WK veldrijden had de UCI al elf van de twaalf manches van de Wereldbeker voor volgend seizoen bekendgemaakt. Koksijde vult op zondag 21 december het laatste plaatsje in en keert zo na drie seizoenen afwezigheid terug.

Ook het Franse Flamanville en het Tsjechische Tabor staan volgend seizoen opnieuw op de kalender. Het Ierse Dublin, het Franse Besançon en de Nederlandse WK-organisator Hulst verdwijnen dan weer.

Na manches in Tsjechië, Frankrijk en Italië blijft de Wereldbeker de volledige kerstperiode in België met Namen, Antwerpen, Koksijde, Gavere, Dendermonde en Zonhoven. In het slotweekend staat ook Maasmechelen op het programma.

Liefst zeven van de twaalf manches zijn dus Belgisch en dat is eigenlijk verboden. Volgens het UCI-reglement mag maximaal de helft van de manches van de Wereldbeker in één land worden georganiseerd.

Vraag is of de UCI zijn eigen reglement nog zal aanpassen, een Belgische manche zal vervangen of dit gewoon zal laten passeren. Een teken van internationalisering is die overvloed van Belgische manches ook niet.

With Koksijde taking the final spot of the World Cup calendar, the schedule violates UCI regulations. No more than 50% of World Cup races should take place in 1 country, but still 7/12 World Cups will take place in Belgium.

Another sign that the international state of CX is dire https://t.co/thH5TKzlYC pic.twitter.com/UIzzHQDamR