Bondscoach doet boekje open en is Thibau Nys & co niet vergeten: "Dan spreek ik niet enkel over Van Aert en Evenepoel"

Na twee en een halve maand kan de bondscoach al eens het boekje open doen. Van Aert, Evenepoel en Thibau Nys komen bij kampioenschappen nu onder de hoede van Serge Pauwels.

Hij is in november aangesteld als nieuwe bondscoach en zegt bij Derailleur, de podcast van Pickx Sports, dat zijn eerste weken goed verlopen zijn. "Bij momenten was het wat drukker als anders. Ik heb mijn staf vastgelegd voor het WK. Met het EK zijn we nog bezig, maar ook voor dat kampioenschap is het de bedoeling dat we die puzzel beginnen leggen."

"Dan ben ik aan een eerste gespreksronde begonnen met de renners die in aanmerking komen om dit jaar EK en WK te rijden. Ik heb gepolst naar hun ambities", zegt hij over zijn contact met de renners. "Niet enkel bij de elite maar ook bij de beloften. Als selectieheer kijk je niet enkel toe uit de hoogte." Pauwels wil dus toch vrij dicht bij de wielrenners staan.

Pauwels ook benieuwd naar ambities Thibau Nys

"Zeker gezien de renners die we hebben, moet je in dialoog gaan met hen over hun ambities. Dan spreek ik niet enkel over een Van Aert en Evenepoel, maar ook over een Thibau Nys en Maxim Van Gils. Wat willen zij, hoe zien zij het?" Dat zijn allemaal belangrijke vragen en daar wil Pauwels toch zo snel mogelijk een goed antwoord op krijgen.

"En dan is het zien hoe alles past in de kalender van de teams en hoe zij er naar kijken. Als we er van uitgaan dat het WK in Rwanda doorgaat, vereist dat wel een specifieke voorbereiding. Mede omwille van de hoogte en de hitte. Het is niet zomaar iets dat je er bijpakt. Ook omdat we echt wel kandidaten hebben om daar iets te gaan doen."

Toekomst moet rollen naast Wout en Remco uitwijzen

De toekomst zal moeten uitwijzen of en hoe Pauwels op bepaalde kampioenschappen nog ruimte ziet voor een kopman naast Wout van Aert en Remco Evenepoel.