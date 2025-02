🎥 Straffe geruchten over Pogacar: voegt hij dan toch legendarische koers toe aan programma?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar postte een opvallend bericht op sociale media. En dat zorgt meteen voor een golf van speculaties.

Op enkele sociale media doken foto’s op van Tadej Pogacar die aan het rijden was in het Bos van Wallers, over Troué d’Arenberg.

Meteen deed het verhaal de ronde dat de Sloveen dit jaar Parijs-Roubaix aan zijn programma zal toevoegen. Dat zou bijzonder straf zijn.

Pogacar heeft zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen bevestigd en als hij ook nog eens de helleklassieker erbij neemt is dat alleen maar goed nieuws voor de wielerfans.

Ondertussen heeft Pogacar zelf ook op sociale media van zich laten horen, maar een bevestiging voor deelname aan Parijs-Roubaix komt er niet. Hij nam een filmpje op, met Tim Wellens.

De Sloveen houdt er wel van om alles en iedereen wat te jennen. Tijd zal moeten uitwijzen of hij dit jaar zal deelnemen aan Parijs-Roubaix.