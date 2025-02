Bij de ploeg van Jasper Stuyven vrezen ze vooral die ene 'topfreak': "Wil kunstje van Mathieu van der Poel herhalen"

Mathieu van der Poel wil vaak het goede voorbeeld. Niet onlogisch dat ze hem willen kopiëren, nadat die iets gedaan heeft.

Dat 'iets' is bijvoorbeeld De Ronde winnen in de regenboogtrui. Ook bij Lidl-Trek dromen ze opnieuw van succes in De Ronde. Jasper Stuyven zal dan op de afspraak zijn, maar vooral Mads Pedersen was met twee podiumplaatsen al dicht bij de zege. "We hebben niet die ene topfreak die op de Kwaremont wegrijdt. Dat kunnen we niet van Mads verwachten", tempert Steven de Jongh de verwachtingen bij In De Leiderstrui.

Vorig jaar was het een Ronde van Vlaanderen zonder Tadej Pogacar, dit jaar mét de winnaar van 2023. Dat is een wereld van verschil, ook voor de benadering van de andere ploegen. "Als Tadej Pogacar een goede dag heeft, denk ik eerlijk gezegd dat niemand hem kan volgen", aldus een eerlijke De Jongh. "En dat is een lastig gegeven."

Lidl-Trek moet nu niet op kop rijden

Als ploegleider wil je liever met meer vertrouwen zo'n klassieker aanvatten. Langs de andere kant neemt het ook een deel van de verantwoordelijkheid weg bij de ploeg. "Wij moeten dan ook niet op kop rijden. We moeten meezitten, maar als we niet meezijn? Jammer, maar dan is het niet aan ons, want wij hebben niet de topfavoriet."

De Jongh is er van overtuigd dat ze bij UAE wel de kastanjes uit het vuur zullen halen als ze hiertoe gedwongen worden. "Ik denk dat Pogacar in die wereldkampioenentrui maar wat graag het kunstje van Mathieu van der Poel wil herhalen. En daar komt veel druk op te liggen." Zo ziet De Jongh toch nog een gevaar dat kan opduiken.

De druk houdt Pogacar zelden tegen

Als de geschiedenis een leidraad is, dan laat Tadej Pogacar daar zich zeer zelden door tegenhouden. Afwachten hoe hij er deze keer mee omgaat.