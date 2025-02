De prikkel gevonden voor de grote wederopstanding? Belg Dylan Teuns en ex-Tourwinnaar doen ferm van zich spreken

Wie een minder jaar beleeft, probeert daarna met de grote wederopstanding uit te pakken. Dylan Teuns is één van de renners die wel eens opnieuw veel beter voor de dag zou kunnen komen.

Dylan Teuns kennen we van zijn podiumplaats in de Ronde van Lombardije, zijn etappezeges in de bergen in de Tour de France en het winnen van de klassieker de Waalse Pijl. Die laatste uitschieter dateert ondertussen wel al van 2022. Die realiseerde hij in het truitje van Israel-Premier Tech. Teuns verliet die ploeg vorig jaar en rijdt nu voor Cofidis.

In een nieuwe omgeving gaat Teuns op zoek naar zijn beste vorm en in de Ster van Bessèges is hij alvast prima begonnen. Een vijfde plaats in de laatste rit in lijn en een derde plaats in de afsluitende tijdrit van tien kilometer piloteerde hem naar een fraaie notering in het klassement. Teuns eindigde tweede in het algemeen klassement, op 1'22" van winnaar Vauquelin.

Bernal zoekt nog altijd naar topniveau

Een andere renner die al enkele jaren het absolute topniveau weer nastreeft, is Egan Bernal. De Colombiaan moest natuurlijk van heel ver terugkomen na zijn horrorcrash en ondertussen zijn er in het rondewerk ook gewoon ongelooflijke kleppers bijgekomen die het niveau de hoogte hebben ingejaagd. Bovendien zit hij nog altijd bij INEOS, een team dat vooral op negatieve wijze in het nieuws kwam vorig jaar.

De 28-jarige Bernal geeft echter niet op en haalde zelf de voorbije weken de actualiteit door zijn stevige trainingen. Hij pakte onder meer een KOM op één van de zwaarste beklimmingen in zijn thuisland. Bovendien was hij enkele dagen geleden Colombiaans kampioen tijdrijden geworden. Hij heeft nu in de wegrit ook de 'dubbel' gerealiseerd.

Bernal doet er een nationale titel bij

Nog een nationale titel erbij dus: Egan Bernal kwam solo over de meet met een voorsprong van 2 minuten en 16 seconden op de eerste achtervolger. Eén van de andere winnaars afgelopen zondag was Jonathan Milan. De Italiaan won de slotrit van de Ronde van Valencia.