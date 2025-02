"Ik ga iets kunnen vertellen": Ruben Van Gucht verklapt dat hij jurylid wordt bij... Miss België

Dit weekend staat er met Sint-Niklaas en Brussel nog een laatste dubbel weekend op het programma in de cross. Ruben Van Gucht maakt tussendoor tijd voor een opvallende uitstap.

Ruben Van Gucht is sinds enkele jaren de vaste commentator bij het veldrijden, hij doet dat samen met Paul Herygers. Zaterdag zal Van Gucht er ook bij zijn voor de Exact Cross van Sint-Niklaas, zondag ook in Brussel voor de laatste manche van de X2O Trofee.

Al is de vraag of Van Gucht wel okselfris zal zijn voor die cross in Brussel. Tijdens de podiumceremonie van de cross in Lille verklapte Van Gucht dat hij zaterdag na de cross in Sint-Niklaas snel naar De Panne moet vertrekken.

Van Gucht in de jury van Miss België

"Want ik zit zowaar, hou je nu vast Paul (Herygers, nvdr.), in de jury van de verkiezing van Miss België", verklapte Van Gucht bij Sporza. "Het is niet waar", antwoordde Herygers eerst uit ongeloof. "Amai, wat een job. Ze hebben er de juiste man op afgestuurd."

"Ik denk dat ik zondag wel iets ga kunnen vertellen", repliceerde Van Gucht. "Laat zondag weten wat je allemaal hebt meegemaakt. Maar mij 's nachts niet bellen, vertel het gewoon zondag. En hou het veilig", knipoogde Herygers.

"Ik denk dat ik ook daar een nacht zal blijven en dan pas zondag naar Brussel zal vertrekken", besloot Van Gucht nog. Zondag mogen we ons dus aan enkele verhalen van Van Gucht verwachten tijdens de cross in Brussel.