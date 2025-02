Niermann verrast: "Ik kan momenteel niet zeggen dat hij zeker bij Visma Lease a Bike blijft"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het jaar is nog maar goed en wel begonnen, of er moet al gekeken worden richting 2026. Dat geldt ook voor Visma Lease a Bike.

Visma Lease a Bike kon dit jaar al zijn eerste overwinning pakken. Dat gebeurde via sprinter Olav Kooij. De 23-jarige spurtbom is echter einde contract bij de ploeg van Wout van Aert.

Kooij is al sprinter belangrijk, maar op het grootste podium van wielerland zal hij nog niet snel staan blinken, zo geeft Head of Racing Grischa Niermann verrassend mee.

Kooij gaat dit jaar niet naar de Tour de France, in de toekomst misschien wel. “Al is het niet onmogelijk om Kooij en Vingegaard ooit samen naar de Tour te sturen”, vertelt Niermann aan Sporza.

“Olav is natuurlijk een sprinter. Op de voorlaatste klim zal hij geen kopwerk meer verrichten in het peloton. Dan zullen de media zeggen dat we een fout hebben gemaakt door een sprinter mee te nemen naar de Tour”, klinkt de uitleg.

Al moet Kooij, om in de toekomst mee te gaan naar de Tour, wel nog een nieuw contract krijgen. “Ik kan momenteel niet zeggen dat Olav 100% zeker bij ons team zal blijven. Het gaat om kansen en geld, we zullen daar tijdens het seizoen met elkaar over spreken.”