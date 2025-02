Cyclocross in Koksijde krijgt opnieuw heel goed nieuws te horen

Koksijde scoort met zijn veldrijden. Vorige week werd al duidelijk dat de cross zal deel uitmaken van de Wereldbeker.

Na de bevestiging vorige week dat Koksijde deel zal uitmaken van de Wereldbeker is er opnieuw goed nieuws te rapen in de kustgemeente. In 2028 wordt het Belgisch kampioenschap in Koksijde gereden.

De toewijzing van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2028 is een nieuwe bekroning van de inspanningen die Koksijde levert om de (wieler)sport te ondersteunen. “We zijn heel trots dat deze eer ons opnieuw te beurt valt”, klinkt het bij sportschepen Lore Dezutter en bij de organisatie.

“Waar wielrenners echte crossers worden en waar de duinen helden maken. Dat is onze Duinencross! De volgende jaren blijft Koksijde zo dé referentie in het Belgische en internationale wielerlandschap.”

Ook burgemeester Sander Loones is in zijn nopjes. Ons nieuw gemeentebestuur kiest voor sport, sport en nog meer sport! Kampioenen door onze duinen zien crossen, dat zet aan tot dromen én het zet aan tot zelf gaan sporten. Daar is het ons om te doen: om de gezellige cross-ambiance én om iedereen aan het bewegen te krijgen.”

In het verleden organiseerde Koksijde in 1994 en in 2012 het WK veldrijden. Toen wonnen respectievelijk Paul Herygers en Niels Albert. Het Belgisch kampioenschap werd al twee keer georganiseerd. In 2002 won Mario De Clercq. In 2018 was het Wout van Aert die de tricolore pakte.