Evenepoel moet er niet op rekenen: "Hij is de enige die Pogacar kan evenaren"

Jonas Vingegaard won al twee keer de Tour de France. Aan het WK bij de profs heeft hij echter nog nooit deelgenomen.

Het is een opvallende vaststelling: Jonas Vingegaard heeft nog geen WK-titel op zijn naam. Dat is ook logisch, als je zelfs nog nooit hebt deelgenomen.

Dit jaar zou daar voor de 28-jarige Deen verandering in komen. De Deense bondscoach Michael Morkov hoopt alvast hem te overtuigen, zo vertelt hij aan de krant BT in zijn thuisland.

“Het zou heel mooi zijn voor mij als bondscoach om Jonas bij het nationale team te hebben tijdens het WK”, klinkt het bij Morkov.

Remco Evenepoel heeft zijn gedachten op dat WK in Rwanda gezet, maar ook Tadej Pogacar is overtuigd dat hij zijn wereldtitel kan verlengen op Afrikaanse bodem.

Al ziet Morkov geen rol weggelegd voor Evenepoel. “Vingegaard is waarschijnlijk de enige die titelverdediger Pogacar kan evenaren”, vertelt hij. “Maar een WK heeft alleen zin als je op je best bent. Dat vereist dat Jonas een goed seizoen rijdt, goed uit de Tour komt. Hij moet zien dat zijn opbouw zo is dat hij op zijn best kan zijn voor het WK.”

Vingegaard en Morkov hadden al een stevig telefoongesprek over een deelname. “De afspraak is dat hij klaar is om het WK te rijden. Hij heeft een goed programma dat opbouwt naar het WK. Dat is ons uitgangspunt en we houden contact”, aldus de Deense bondscoach.