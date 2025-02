🎥 Mama van Thibau Nys mee in complot met James Cooke: "Of het goed gelukt is?"

Thibau Nys is vanavond te gast in James & Co. Presentator James Cooke wou voor een flinke verrassing gaan, maar dat liep een beetje verkeerd.

James & Co, dat betekent dat alles kan en alles mag. Dat is vanavond ook het geval, als Thibau Nys op visite komt bij James Cooke.

De presentator wilde de veldrijder wat na-apen door zijn haar grijs te kleuren, maar het resultaat was niet meteen wat Cooke verwacht had.

Maar als Nys vanavond op bezoek komt, blijkt het haar van de renner niet meer wit te zijn. “Klopt, ik hield het niet vol. Er is te veel onderhoud aan”, antwoordt Nys.

Cooke was afgegaan op een foto van twee weken geleden. “Het is goed gelukt, maar het is wel niet blond. Het is grijs”, zegt Jani Kazaltzis hij.

“Het is wit!”, is Cooke overtuigd. Hij haalde zelfs Isabelle, de mama van Thibau Nys die kapster is, mee in het complot om voor deze stunt te zorgen.