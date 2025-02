Vermeersch houdt zich niet in bij UAE Team Emirates: "Ze weten dat ik ermee bezig ben"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Florian Vermeersch verliet na vorig seizoen Lotto. Al houdt hij daar geen slecht gevoel aan over.

Florian Vermeersch had snel door dat er voor hem geen deftig nieuw contract bij Lotto op tafel zou komen. Uiteindelijk koos hij voor UAE Team Emirates.

“Ik had niet echt een keuze, hé”, zegt hij aan Wielerrevue. “Maar er zijn zeker geen hard feelings. Het is wat het is, en ik wist uiteindelijk al vrij vroeg waar ik aan toe was. Dat maakte het afscheid minder abrupt.”

De bedoeling is om bij de ploeg van landgenoot Tim Wellens, die eenzelfde overstap maakte twee jaar geleden, de nodige progressie te maken in een heel professionele omgeving.

“Je merkt meteen dat er een bepaalde drang om te winnen is. Iedereen is zó gemotiveerd, maar niet alleen de renners. Ook qua werking en materiaal is alles top georganiseerd. Je moet je eigenlijk om niets zorgen maken. Dat zorgt voor een heel relaxt gevoel.”

Vermeersch heeft de nodige ambities en denkt die te kunnen waarmaken, misschien dit jaar al. “De opening in de voorjaarskern en de opportuniteiten die daar liggen, stroken helemaal met mijn ambities. Dat was belangrijk voor mij. Ik ben nog te jong om mezelf in een absolute dienstrol te dwingen.”

De grote droom ligt nog altijd in Parijs-Roubaix, nadat hij tweede werd in 2021. “Het blijft mijn doel om die koers ooit eens te winnen. Als het hier lukt, zou dat supermooi zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het al dit jaar moet gebeuren natuurlijk. Het zit wel in mijn achterhoofd en ze weten dat ik daarmee bezig ben.”