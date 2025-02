Johan Museeuw doet emotioneel verhaal over hoe zijn been bijna geamputeerd moest worden na valpartij

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Parijs-Roubaix is een koers die voor elke renner tot de verbeelding spreekt. Voor Johan Museeuw liep het echter bijna heel grondig fout.

We keren terug naar 12 april 1998. Johan Museeuw wou schitteren in Parijs-Roubaix, maar in het Bos van Wallers liep het helemaal fout voor onze landgenoot.

Hij zat goed vooraan, maar de eerste renners gingen tegen de vlakte. “Ik ben met mijn linkerknie op de kasseien gevallen. Ik probeerde recht te staan, maar ik keek naar mijn knie en zag mijn knieschijf. Dat was niet goed, hé”, vertelt Museeuw aan Sporza.

Zijn knieschijf was gebroken. Museeuw was echter in paardenmest gevallen, maar dat besefte hij op dat moment niet echt.

“Ik had gewoon een diepe wonde, maar na de foto's zag ik dat het nog veel erger dan verwacht was. Ik ben daar behandeld in Noord-Frankrijk, maar men heeft er een grote fout gemaakt. Men heeft mijn knie dichtgemaakt en vertelde me om 's anderendaags naar een Belgisch ziekenhuis te gaan”, klinkt het.

Door de mest op zijn knie begon er een infectie zich te manifesteren. Het been van Museeuw moest door de fout bijna geamputeerd worden. Er wachtte hem een stevige revalidatie.

“De chirurg zei dat het moeilijk zou worden, maar ik wilde alles proberen. Ik heb een jaar afgezien. Ik kreeg geen kracht meer in mijn been, maar twee jaar later won ik Roubaix opnieuw”, besluit hij.