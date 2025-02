Remco Evenepoel neemt geen blad voor de mond: "Niet zoals UAE of Visma Lease a Bike"

Remco Evenepoel is momenteel nog aan het revalideren na zijn ongeval. Dat neemt niet weg dat zijn hoofddoel voor 2025 ongewijzigd blijft.

Remco Evenepoel zet net als vorig jaar ook in 2025 alles op alles in de Tour de France. Al is er wel één grote verandering in vergelijking met 2024.

Tim Merlier trekt ook naar Frankrijk. De twee toppers van Soudal-QuickStep spraken onderling een rolverdeling af voor de grootste koers van het jaar.

Dat deden ze toen ze deze winter richting de Verenigde Staten trokken. “Ik ben samen met Tim naar de windtunnel geweest bij Specialized”, vertelt hij aan Wielerrevue.

“Daar hebben we gesproken over de Tour van dit jaar. Tim heeft laten zien dat hij de snelste sprinter van het peloton is. Dus er is geen twijfel over dat Tim mee gaat naar de Tour”, klinkt het.

Evenepoel beseft heel erg goed dat de manier waarop ze iets kunnen bereiken totaal anders is dan de grootste ploegen in het peloton. “Het is duidelijk dat wij niet een ploeg zijn als UAE of Visma Lease a Bike die in staat zijn de wedstrijd te controleren. Daarom willen we meerdere doelen hebben gedurende de Tour”, besluit Evenepoel.