Christoph Roodhooft doet ontnuchterende vaststelling: "Allebei te hoog gegrepen"

Alpecin-Deceuninck hield woensdag in Denia in Spanje zijn mediadag. De verwachtingen zijn groot, net als de zin voor realiteit.

Jasper Philipsen is één van de speerpunten van Alpecin-Deceuninck in het klassieke voorjaar. Zeker nadat hij vorig jaar met Milaan-Sanremo zijn eerste Monument pakte.

Toch blijft men de voetjes heel goed op de grond houden. Dat was ook duidelijk uit reacties van sportief manager Christoph Roodhooft. Die is heel erg duidelijk als het gaat over de reden waarom de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen niet op het programma van Philipsen staan.

“De E3 is nog lastiger dan de Ronde”, vertelt Roodhooft aan Het Laatste Nieuws. “In het huidige wielrennen met Mathieu, Pogacar en in de toekomst ook Remco zijn die twee klassiekers voor Jasper te hoog gegrepen.”

Een ontnuchterende vaststelling dus over onze landgenoot. De invalshoek van Roodhooft is duidelijk. “Dat maakt openingen naar andere koersen, die wel behapbaar zijn en waar hij ook progressie kan boeken.”

Eentje daarvan is hoe dan ook Gent-Wevelgem. “Als zijn piek dan ook samenvalt met het beste resultaat, zullen wij als ploeg zeer tevreden zijn”, besluit Roodhooft.