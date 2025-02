Geen Ronde van Vlaanderen: Jasper Philipsen legt uit waarom hij niet aan de start verschijnt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jasper Philipsen begint met veel ambities aan 2024. De Ronde van Vlaanderen staat echter niet op zijn programma.

Vorig jaar won Jasper Philipsen met Milaan-Sanremo zijn eerste Monument. In 2025 wil hij minstens opnieuw zo’n grote overwinning pakken voor Alpecin-Deceuninck.

Philipsen gaat van start in de UAE Tour, waar hij graag meteen een rit wil pakken. “Vroeg winnen is altijd mooi meegenomen. In Kuurne winnen zou ook fijn zijn, op mijn 27ste verjaardag”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Zijn collega’s in het sprinten hebben hun eerste zeges al gepakt. Tim Merlier en Olav Kooij proefden al van de zege, maar daar ligt Philipsen niet wakker van. “Ik focus me liever op mijn eigen doelen en probeer die zo goed mogelijk te halen.”

Philipsen wil schitteren in de periode tussen nu en Parijs-Roubaix. Vorig jaar werd dat Milaan-Sanremo, iets wat hij vooraf zelf totaal niet verwacht had.

“Uiteraard wil ik mezelf graag opvolgen in Sanremo. Maar ook Gent-Wevelgem vind ik een mooie klassieker. En Parijs-Roubaix blijft natuurlijk een droom.”

Ook de Ronde van Vlaanderen wil hij winnen, maar die staat niet op zijn programma. “Waarom? Omdat ik het gevoel heb dat jongens als Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel mij op dat terrein overmeesteren”, besluit onze landgenoot.