Groot besef bij Visma Lease a Bike komt boven: "Maar dat hoort erbij"

Visma Lease a Bike staat voor een belangrijk koersjaar. De ploeg heeft duidelijk wat goed te maken na een moeilijk 2024.

Bij Visma Lease a Bike beseffen ze maar al te goed dat er dit jaar gepresteerd moet worden. 2023 was een grand cru jaar, door valpartijen en blessures viel 2024 ferm tegen.

Zelfs voor een doorwinterde coureur als Steven Kruijswijk is het een beetje van moeten. Al draait het bij hem uitsluitend nog om doelstellingen met de ploeg te realiseren.

“Misschien maakt dat de switch wel gemakkelijker, ja. Maar ik ben ook gewoon realistisch. De ploeg is heel sterk geworden”, klinkt het bij WielerFlits.

“We hebben een tweevoudige Tourwinnaar in onze rangen met Jonas Vingegaard, we hebben Wout van Aert en een aantal heel grote talenten. Dan is het niet aan mij om te zeggen dat ik mijn eigen kans wil gaan. Eigenlijk ben ik hartstikke blij dat ik in de ploeg nog steeds kan meedraaien.”

Kruijswijk maakte over alle jaren heel wat mee bij Visma Lease a Bike. Hij weet als geen ander van waar de ploeg komt en kent ook de keerzijde van de medaille.

“Als je ziet waar we vandaan komen en waar we dan nu staan, dat is heel mooi. Natuurlijk waren er veel grote successen, maar we weten ook heel goed dat het allemaal niet vanzelfsprekend is.”

Zeker na het pechjaar 2024. “Na een jaar als afgelopen seizoen zie je dat heel goed. Maar dat hoort erbij en ik ben heel blij dat ik hier mijn hele carrière heb meegedraaid.”