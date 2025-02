Jaar van de waarheid: "Het wordt tijd dat ik eens een volwaardig seizoen ga rijden"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alpecin-Deceuninck stelde woensdag zijn troepen voor. Veel aandacht voor Van der Poel en Philipsen, maar er zijn nog mannen die zich willen laten zien.

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen maakten hun plannen voor 2025 bekend op de mediadag van Alpecin-Deceuninck in het Spaanse Denia.

Dat gebeurde na een trainingskamp van drie weken waar ze ook hun kunstmatige hoogtestage afwerkten in het Syncrosfera-hotel. De eerste grote afspraak is de UAE Tour. Daar is ook Robbe Ghys van de partij. Hij maakt deel uit van de spurttrein voor Jasper Philipsen.

“Dit jaar is heel belangrijk voor mij. Ik ben inmiddels 28. Het wordt tijd dat ik eindelijk eens een volwaardig seizoen op de weg ga rijden”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Werk op de piste, blessures, er was altijd wel iets dat tegen zat. “Waardoor ik aan het eind van het jaar van zowel de wegploeg als de federatie te horen krijg: je seizoen was ondermaats.”

En dus moest er iets veranderen. “Daar had ik het mee gehad. Daarom heb ik veel nagedacht en veel gerust. Wat maakt dat ik nu kan zeggen dat ik een nieuwe Robbe heb gevonden in mezelf.”

Daarvoor maakte hij een opvallende keuze. “Ik heb afgelopen winter zes weken in Malaga gezeten, in mijn eentje. Waarna ik drie weken lang, hier in Denía, heb kunnen finetunen. Ik voel aan alles dat ik geïnvesteerd heb ik mezelf.”