Kritiek van Van Aert of dominantie van Pogacar? Plugge geeft échte reden voor schrappen Netflix-serie

De Netflix-serie 'Tour de France: Unchained' krijgt dit jaar geen nieuw seizoen. Pleitbezorger Richard Plugge vindt het jammer en ziet de wielersport zo opnieuw met de neus op de feiten gedrukt worden.

Het derde en laatste seizoen van 'Tour de France: Unchained' verschijnt dit voorjaar nog Netflix, maar in de Tour van dit jaar zullen er geen camera's van Netflix aanwezig zijn. De stekker wordt uit de reeks getrokken.

Er wordt onder meer gewezen op de dominantie van Tadej Pogacar als reden, de Sloveen was vorig jaar heer en meester in de Tour. Maar de reeks zelf was ook voorwerp van kritiek, zo vond Wout van Aert dat er verhalen werden gecreërd die er niet waren.

Plugge over schrappen van Netflix-reeks

Toch betreurt Richard Plugge, de grote baas van Visma-Lease a Bike, dat de stekker uit de reeks wordt getrokken. "Dat had destijds een positieve impact, en van wat ik hoorde, heeft de serie een enorm nieuw publiek naar de sport gebracht", zegt hij bij Daniel Benson.

Toch vond ook Plugge dat de bal ook werd misgeslagen. Zo vond hij de keuze van de personages en de vertellers niet goed. De reeks was een productie van Netflix Frankrijk en dus was de reeks grotendeels in het Frans. Voor Plugge de reden waarom het niet helemaal aansloeg.

"Niet dat ik iets tegen Frankrijk heb, maar als je het in het Nederlands zou doen, zou je ook geen succesvolle serie hebben. Als je iets internationaal wil maken, moet het in het Engels zijn en met mensen die Engels spreken, ook al is het gebroken Engels zoals ik."