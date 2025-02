Meesterbrein Wout van Aert geeft het toe: "Ik was de aanstoker"

Wout van Aert werkte al heel wat mooie nummertjes af in zijn carrière. En het is vaak hij die zelf met de ideeën op de proppen komt.

Bij Visma-Lease a Bike is Wout van Aert een van de kopmannen en hij durft ook zijn stem te laten horen. Zo onthulde Van Aert al dat hij ploegmaats die het parcours niet kennen van een eendagskoers voor de teammeeting, onder hun voeten geeft.

Ook tijdens die teammeetings zelf mengt Van Aert zich geregeld. Dat zagen we onder meer in de Netflix-serie 'Tour de France: Unchained', waar Van Aert vaak oppert om zelf zijn kans te mogen gaan in een sprint.

Van Aert bedenkt tactische plannen

Van Aert bereidt zich altijd goed voor op zo'n teammeetings en durft zijn ideeën over tactiek ook uit te spreken. En die komen ook soms uit. "Zoals in de eerste etappe van Parijs-Nice van 2022", zegt Van Aert bij Knack.

Van Aert, Laporte en Roglic trokken toen zo hard door dat ze met z'n drieën naar de finish reden. Laporte kreeg de zege cadeau, Van Aert en Roglic vierden mee. Het peloton kwam zo'n 20 seconden later binnen.

"Of zoals mijn ritzege in Calais van de Tour de France van datzelfde jaar. Toen we de slothelling op knalden. Ik heb die plannen niet helemaal zelf bedacht, maar was wel de aanstoker. Ik vind het ook belangrijk om als kopman zelf aan te geven dat ik er zelf 110 procent achter sta."