Roodhooft wil er niet van weten wat Van der Poel betreft: "Zie maar naar Evenepoel"

Mathieu van der Poel ging na het WK veldrijden skiën, met toestemming van Alpecin-Deceuninck. Ploegmanager Christoph Roodhooft relativeert de risico's daarvan.

Tijdens zijn vakantie in Livigno ging Mathieu van der Poel niet alleen skiën, maar ook heliskiën. Daarbij wordt je afgezet met een helikopter op een berg waar geen skiliften kunnen komen. En dus ook weinig andere skiërs.

Skiën buiten de piste houdt wel wat risico's in, maar Van der Poel ziet dat zelf toch anders. "Ik vind off-piste skiën minder gevaarlijk dan in peloton naar de Kwaremont rijden", zegt hij bij HLN. Maar Van der Poel is wel voorzichtiger geworden.

Toch heeft Van der Poel het wel nodig om dat in alle vrijheid te kunnen doen. "Als je ‘t me helemaal afneemt, zal het mijn prestaties niet dienen", zegt de Nederlander nog. En dat willen ze bij Alpecin-Deceuninck ook niet doen.

Roodhooft over skiënde Van der Poel

Ze hebben Van der Poel ook niet verboden om te skiën op zijn 15de of 18de, dus vinden ze ook niet dat ze het hem kunnen verbieden op zijn 30ste. Ook omdat ze niet het gevoel hebben dat Van der Poel onverantwoorde dingen doet.

"Tuurlijk kan er altijd iets gebeuren. Maar hey, Remco knalde op training tegen de openstaande deur van een wagen. Dus ja...", refereert Christoph Roodhooft naar het ongeval op training van Evenepoel begin december.