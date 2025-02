Meesterknecht laat dubbel geluid horen over Van Aert en zijn eigen kansen: "Kan Wout, Mathieu en Pogacar niet volgen"

Wout van Aert zal hopen dat zijn absolute meesterknecht weer zijn topniveau kan halen. Al laat die tussen de lijnen verstaan stiekem op eigen kansen te hopen, ook in de allergrootste wedstrijden.

Een groot gemis voor Visma-Lease a Bike in het voorjaar van 2024 was dat ook Christophe Laporte een ongelukkige periode kende. De Fansman haalde wel de start van Parijs-Roubaix maar dit met een gebrekkige voorbereiding. Nu Van Aert klaar is om opnieuw de rol van kopman op zich te nemen, hopen ze bij de ploeg ook weer de beste versie van Laporte te zien.

Die laatste heeft bij Sporza een woordje uitleg gegeven over zijn eigen rol in de klassiekers in 2025. "In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal ik Wout ondersteunen, hij is nog altijd onze leider in die 2 kasseimonumenten. Al is het in dat soort koersen moeilijk om je boontjes op 1 renner te week te leggen." Dat laatste is al een kleine nuance.

Laporte moet anticiperen

Laporte kan het meest van nut zijn als hij zelf tot diep in de finale kan meegaan. Om dat te bewerkstelligen, moet hij net als zovele anderen anticiperen. "De Ronde en Parijs-Roubaix zijn koersen waarin er voor de finale veel gebeurt, ik wil me daarin mengen. Ik weet dat ik Wout, Mathieu en Pogacar niet kan volgen, daarom moet ik een beetje voorsprong nemen."

Ondanks het kopmanschap voor Wout van Aert in de Hel van het Noorden blijft Parijs-Roubaix voor Laporte de koers van zijn dromen. Dat kan hij moeilijk wegsteken. "Ik zou die klassieker ooit eens willen winnen", moet Laporte dan ook bekennen. "Maar ik zou ook heel gelukkig zijn als ik Wout aan de zege kan helpen in de Hel", besluit hij.

Violen gelijkstemmen in dienst van Van Aert

Bij Visma-Lease a Bike stemmen ze best de violen eens gelijk, zodat iedereen het volle pond geeft in dienst van Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.