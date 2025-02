Philipsen en Van der Poel zijn grote inspiratiebron, maar ploegmaat bij Alpecin-Deceuninck doet onthulling over klassieker

Voor velen bij Alpecin-Deceuninck zijn Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel een inspiratiebron. Dat wil niet zeggen dat de anderen in de ploeg geen ambities koesteren.

Kaden Groves legde uit dat hij van plan is om Philipsen en Van der Poel te ondersteunen in de Tour de France. Hetzelfde zal ook de bedoeling zijn in het voorjaar. Het is wel een feit dat niet alle klassiekers op het programma van de Belg en de Nederlander staan. "In Dwars door Vlaanderen zijn Jasper en Mathieu er niet bij en start ik als kopman van de ploeg", verkondigt Groves bij Sporza.

We kennen de Australiër uiteraard als sprinter. Dan is het denken aan kansen in grote ronden, maar in bepaalde klassiekers moet hij ook een rol kunnen spelen. In Dwars door Vlaanderen dus ook. "In het verleden draaide het daar vaak uit op een uitgedunde sprint. De manier van koersen verandert natuurlijk elk jaar, maar die wedstrijd zou me wel moeten liggen."

Van der Poel en Philipsen heel belangrijk

Ondanks hun afwezigheid in die wedstrijd zijn Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen wel heel belangrijk voor Kaden Groves. Dat blijkt uit de verklaring voor zijn contractverlenging: Groves tekende voor twee jaar bij. "Een deal die al voor de Vuelta bezegeld was. Waarom ik toch wou blijven bij Alpecin-Deceuninck? Omdat ik hier nog veel kan leren van Mathieu en Jasper."

Als er na de Vuelta nog moest onderhandeld worden, had er waarschijnlijk wel nog meer ingezeten voor Groves. Hij won in de Vuelta drie etappes en ging met de puntentrui naar huis. Groves voelt niet de behoefte om andere oorden op te zoeken. "Ik krijg hier ook een mooi programma met de nodige ondersteuning. En ik kan me verder ontwikkelen om op een dag hopelijk leider te zijn in de grootste koersen."

Groves rijdt minstens drie Monumenten

Dat is een stap die de 26-jarige wielrenner nog wil zetten. Met Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan er al zeker drie Monumenten op zijn programma in 2025.