Wout van Aert benadrukt wie hem bombardeerde tot leider en waarom kritiek er ook in de omgekeerde richting mag komen

Wout van Aert heeft wat meer informatie prijsgegeven over welke kritiek er gedeeld wordt binnen Visma-Lease a Bike. Het wordt ook aangemoedigd om alles op tafel te gooien.

In Knack ging het over het feit dat Van Aert zich enorm goed voelt bij Visma-Lease a Bike, omdat het bij de Nederlandse cultuur past om alles uit te spreken. Zo maakt hij zich zelf ook boos als een ploegmaat voor de teammeeting van een eendagskoers het parcours nog niet kent. Van Aert maakt in hetzelfde magazine ook wel duidelijk dat er ook kritiek mag komen in de omgekeerde richting.

"Ploegmaten mogen het gerust tegen mij zeggen als ze vinden dat ik iets fout heb gedaan. Ik waardeer dat ook, want zo leer ik bij. En daar draait alles om: progressie boeken." Van Aert zal dat dus altijd positief opvatten en nooit kregelig reageren als hij ergens op gewezen wordt. Het enige wat hem interesseert, is vooruitgang boeken en beter worden.

Zeeman had Van Aert snel hoog zitten

Hoewel Van Aert zijn assertiviteit geërfd van zijn ouders, is het etaleren hiervan ook iets wat binnen zijn ploeg aangemoedigd wordt om te etaleren. Inmiddels heeft hij voor een andere uitdaging gekozen, maar Merijn Zeeman is iemand die hem inpeperde om zijn mening in de groep te gooien. Het is duidelijk dat de Nederlander Van Aert snel hoog had zitten.

"Vanaf het begin gaf hij me een onderscheidende rol in het team. Ik denk zelfs dat hij mij een grotere rol, als leider, toedichtte dan ik in het begin door had. Hij gaf me vrijheid, vond het belangrijk dat ik erbij was en mijn stem liet horen." De rest is geschiedenis: Wout van Aert is inmiddels al verschillende jaren één van de leiders bij Visma-Lease a Bike.

Van Aert aangemaand zijn mening te verkondigen

"Hij maande me zelfs aan: "Wout, als dit je mening is, moet je het zelf zeggen tegen je ploegmaten. Dat maakt het sterker"."