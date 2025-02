"Het was onorthodox": Ruben Van Gucht heeft iets te zeggen over de cross, maar de winnaar heeft altijd gelijk

Het veldritseizoen is bijna ten einde. Dit weekend is er nog een laatste dubbel weekend. Daarbij begon het op zaterdag met de cross in Sint-Niklaas. Die leverde bij de vrouwen heel wat spanning op, met Lucinda Brand als winnares. Die was dan ook in de wolken.

Lucinda Brand wilde maar wat graag nog eens een overwinning pakken en dus trok ze snel ten strijde. Enkel de Italiaanse Sara Casasola kon haar volgen en dus kregen we een duel om de overwinning.

Balkjes

Op een schuine kant was het Casasola die even op weg leek naar de overwinning na een foutje van Brand, maar door over de balkjes te springen én een goede zandstrook te rijden ging de Nederlandse vice-wereldkampioene er toch nog op en over.

"Ik had wel degelijk last van de vermoeidheid en was blij toen het tempo wat omlaag ging, maar het was uiteindelijk ook niet slecht", aldus Lucinda Brand in een reactie bij Sporza.

Tiende overwinning

En opvallender misschien nog: de Nederlandse boekte haar tiende overwinning van het seizoen onder meer door over de balkjes te springen. "Dat is echt onorthodox, ook de manier waarop", gaf Ruben Van Gucht aan tijdens de race.

Ook Sven Nys was verrast: "Als ik het eens doe in koers, dan was dit misschien wel het moment om het te proberen. Hij was er niet bij in de verkenning. De elfde overwinning boeken? Daar ben ik niet mee bezig, dat is niet met elkaar te vergelijken."