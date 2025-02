Meteen samen met Van Aert: Vingegaard duidelijk over zijn doel na half jaar zonder koers

Jonas Vingegaard zette vorig jaar in augustus al een punt achter zijn seizoen. In de Ronde van de Algarve komt de Deen eindelijk opnieuw aan de start van een koers.

Op 18 augustus won Jonas Vingegaard de Ronde van Polen en zette hij een punt achter zijn seizoen. De Deen had na zijn zware revalidatie door zijn val in de Ronde van het Baskenland geen zin meer om nog de Vuelta of het WK te rijden.

En Vingegaard werd ook voor de tweede keer vader in september, hij wilde dan ook tijd doorbrengen met zijn familie. Eind oktober hervatte de Deen echter alweer de trainingen, woensdag staat hij aan de start in de Ronde van de Algarve.

Vingegaard rijdt eerste koers in zes maanden

Na meer dan zes maanden zonder competitie speldt de Deen dus nog eens een rugnummer op. "Het wordt mijn eerste deelname in Portugal, dus dat brengt zeker een extra motivatie met zich mee", zegt Vingegaard op de ploegwebsite van Visma-Lease a Bike.

"Ik hoop dat ik er meteen kan meestrijden voor de eindzege, al zie ik de wedstrijd vooral als een voorbereiding op mijn grotere doelen later in het seizoen", zegt de Deen. In maart rijdt Vingegaard Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië en in juli natuurlijk de Tour.

"Het is fijn dat ik meteen omringd ben door een zeer sterke ploeg, met naast Wout van Aert ook Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman en Loe van Belle. Ik ben alvast enthousiast om opnieuw een rugnummer op te spelden."