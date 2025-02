Paul Herygers zeer kritisch: "Op bepaald moment reed hij verloren, maar ..."

Niels Vandeputte is helemaal opnieuw aan de oppervlakte gekomen. Na een paar mooie ereplaatsen eerdere weken wist hij in Sint-Niklaas de oppergaai te pakken. Toch waren de analisten ook vrij kritisch.

Vorig weekend werd Niels Vandeputte derde in Middelkerke en vierde in Lille, eerder was er ook nog een derde plaats in Maldegem. Met nu ook een zege in Sint-Niklaas sluit de 24-jarige Belg het seizoen in stijl af.

Moeilijke maand januari

"Hij had een moeilijke maand januari, nadat hij tot eind december veel mooie ereplaatsen wist neer te zetten", opende Ruben Van Gucht bij Sporza zijn analyse tijdens de zegetocht van Niels Vandeputte.

"Het begon met een tiende plaats in Koksijde, voor een zandman als Vandeputte is niet goed. 23e in Dendermonde en Hoogerheide, veertiende op het WK. Dat was gene vetten. Daarna heeft hij zich wel herpakt."

Goed dat hij zich heeft herpakt

Waarop Paul Herygers meteen inpikte: "Ik ga voor een cross hem redden, verder heb je overal gelijk. In Koksijde lag hij bij de start al op zijn rug en toen heeft hij tegen beter weten in nog gekoerst."

"Voor de rest is hij verloren gereden op een bepaald moment, maar het is wel fijn om te zien dat hij zich herpakt", aldus de gewezen wereldkampioen heel erg duidelijk over de zaak.