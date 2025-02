Ploegmaat van Pogacar heeft duidelijke boodschap voor Van der Poel en Van Aert

Vorig jaar werd Mikkel Bjerg nog vierde in de Ronde van Vlaanderen, dit jaar wordt hij opnieuw knecht voor Tadej Pogacar. Schrik voor Van der Poel en Van Aert is er niet.

Zonder titelverdediger Tadej Pogacar deed UAE Team Emirates het vorig jaar uitstekend in de Ronde van Vlaanderen. Nils Politt werd derde, Mikkel Berg vierde, Antonio Morgado vijfde en Tim Wellens twaalfde.

Terwijl zij allemaal hun kans konden gaan vorig jaar, zullen ze dit jaar weer moeten knechten voor Tadej Pogacar. De wereldkampioen wil na 2023 voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen winnen.

"Het maakt het makkelijker voor mij", zegt Mikkel Bjerg bij In de Leiderstrui. "De aanwezigheid van Tadej maakt het heel simpel: als hij wil dat we gaan rijden, dan doen we dat." En UAE heeft zo meteen de topfavoriet in zijn rangen.

Pogacar is niet bang voor Van der Poel of Van Aert

Pogacar zal dan wel voorbij Mathieu van der Poel en Wout van Aert moeten om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Al deed de Sloveen dat in 2023 al, toen hij Vlaanderens Mooiste al eens won.

"Hij is niet bang voor die andere mannen. Voor hem is het gewoon fietsen, plezier maken op de fiets en als hij gaat en ze kunnen hem volgen, dan hebben ze dat waarschijnlijk meer dan verdiend. En dan zou er altijd nog een sprint kunnen zijn waarin Tadej geklopt kan worden."