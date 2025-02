"Waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen": Belgische topper maakt indruk

Het veldritseizoen is bijna ten einde. Dit weekend is er nog een laatste dubbel weekend. Daarbij begon het op zaterdag met de cross in Sint-Niklaas. De koers bij de vrouwen was veel spannender dan die bij de mannen uiteindelijk. Niels Vandeputte maalde daar als winnaar helemaal niet om.

Niels Vandeputte vertrok meteen ten strijde in de eerste ronde en de andere toppers waren meteen gezien. Op de wegstrook richting finish lieten ze elke ronde een aantal seconden liggen door vooral naar elkaar te kijken. Zege nooit in gevaar Daardoor kon de 24-jarige Vandeputte meteen meer dan een halve minuut uitlopen. En dat zou uiteindelijk meer dan voldoende blijken om de Exact Cross van Sint-Niklaas op zijn naam te schrijven. "We hadden het vooraf gezegd dat de start heel belangrijk was, maar met dit scenario had ik geen rekening gehouden", aldus Vandeputte in een eerste reactie bij Sporza. "Daarom wilde ik in de eerste ronde meteen vurig ten strijde trekken." Waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? "Ik kreeg een gaatje, maar ik reed nog niet helemaal door. En toen zag ik de kloof van vijf naar twaalf en twintig seconden gaan en dan dacht ik dat er wel iets in zat. Ik wist dat ze nog niet vol reden achter mij, dus ik ben de hele tijd vol blijven rijden." "Helemaal in het begin dacht ik wel eventjes van waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen. Soms moet je durven zoiets te doen, deze keer pakt het heel mooi uit."