Alberto Contador begrijpt Tadej Pogacar volledig: "Goed dat hij dat zegt"

Tadej Pogacar rijdt dit jaar al zeker de Tour, welke andere grote ronde hij dit jaar rijdt is nog niet zeker. De Sloveen heeft zijn keuze tussen de Giro en de Vuelta nog niet gemaakt.

Tadej Pogacar begint straks aan zijn seizoen in de UAE Tour, waar hij voor een derde keer eindwinnaar wil worden. Daarna rijdt de wereldkampioen de Strade Bianche (8 maart) en Milaan-Sanremo (22 maart).

Pogacar rijdt ook nog drie Vlaamse klassiekers en drie heuvelklassiekers in zijn voorjaar. Pas daarna zou hij de knoop doorhakken over zijn deelname aan de Giro. Begin juli rijdt de Sloveen ook zeker de Tour.

Rijdt Pogacar dit jaar de Vuelta?

De kans lijkt echter groter dat Pogacar dit jaar de Vuelta zal rijden, de enige grote ronde die hij nog niet won. Toch wil de Sloveen zijn deelname nog niet officieel bevestigen, drievoudig winnaar Alberto Contador begrijpt dat.

"Ik denk dat het goed is dat hij dat zegt. Als hij niet 100% zeker is, dan is het beter dat hij dit zegt dan dat hij zegt dat hij komt en dat het dan uiteindelijk niet zo is. Ik denk dat ze nog tijd hebben om te beslissen", zegt Contador bij Eurosport.

"Ik vind dat de Vuelta zeker op zijn erelijst moet komen. Pogacar is nog altijd jong en wekt de indruk dat hij nog een lange tijd zal meegaan. Maar de Vuelta blijft voorlopig de enige grote ronde die hij nog mist op zijn erelijst."