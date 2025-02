"Werd tijd om het officieel te maken": ex-Tourwinnaar Geraint Thomas pakt uit met nieuws

Zondag werd Geraint Thomas 65ste in de Figueira Champions Classic, vanaf woensdag rijdt hij de Ronde van de Algarve. Tussendoor kondigde Geraint Thomas aan dat hij aan zijn 19de en laatste profjaar bezig is.

"Ik dacht dat het tijd werd om het officieel te maken", schrijft Thomas op zijn sociale media. "Ja, dit wordt mijn laatste jaar in het peloton.Het is geen slecht parcours geweest, hè?", zegt de Tourwinnaar van 2018.

"In mijn stoutste dromen had ik niet kunnen voorstellen dat ik 19 jaar prof zou zijn. Er zal nog veel tijd zijn om te reflecteren, maar eerst heb ik nog enkele grote wedstrijden voor te bereiden", besluit Thomas nog.

In 2007 werd Thomas prof bij het Britse Barloworld. In 2010 maakte hij de overstap naar Sky, dat in 2019 verderging als INEOS en sinds 2020 het huidige INEOS Grenadiers is. Thomas reed dus zijn hele carrière in Britse loondienst.

Naast zijn Tourzege in 2018 heeft Thomas nog 24 profzeges. In 2015 won hij de E3 Harelbeke, daarnaast won Thomas vooral rittenkoersen zoals Parijs-Nice (2016) en de Dauphiné (2018). Zijn eindzege in de Ronde van Zwitserland in 2022 is voorlopig de laatste zege van Thomas.

Thought it was time we made it official. Yes, this will be my last year in the peloton 🤝 It's not been a bad run eh? Never in my wildest dreams did I imagine being a pro for 19 years. There'll be lots of time to reflect but, before then, I've got some big races to prep for 👀 pic.twitter.com/7HTOBuEnXx