Belgische ploegmaat van Mathieu van der Poel zit met één grote zorg

Het EK baanwielrennen werd vorige week in ons land gehouden. Onder de afwezige Belgen ook Robbe Ghys.

Robbe Ghys is voor heel wat wielerliefhebbers een man van de piste, maar ook hij was afwezig op het EK baanwielrennen in Heusden-Zolder.

Een afgesloten hoofdstuk is het zeker niet voor hem, het moet eventjes de koelkast in. Ghys moet zich namelijk laten zien op de weg.

“Eind dit jaar loopt mijn contract af bij Alpecin-Deceuninck”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Dus ik moet zorgen dat ik volgend jaar nog een ploeg heb. Daarnaast heb ik altijd gezegd dat ik in 2025 op de weg zou focussen en ik ga me ook aan die afspraak houden.”

Het baanwielrennen achter zich laten kan hij echter nog niet, al zal er richting de toekomst toch een en ander moeten veranderen, zo beseft hij heel erg goed.

“Naar Los Angeles 2028 wil ik nog niet kijken. Dat is te ver weg. Bovendien moet je dan ook de ploegenachtervolging er bijnemen. Het was net die ploegenachtervolging die me heeft genekt voor Parijs. Zoals we de zaken in 2024 hebben aangepakt, past die ploegenachtervolging niet bij mijn fysieke capaciteiten. Daar heb ik veel uit geleerd.”