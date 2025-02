"Ik had dit echt nodig": Tijdritwinnaar in UAE Tour slaakt grote zucht van opluchting

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Joshua Tarling heeft de tijdrit in de UAE Tour gewonnen. Voor de jonge Brit was het een deugddoende overwinning.

Na de eerste etappe maandag stond er vandaag een individuele tijdrit op het programma in de UAE Tour. Joshua Tarling was de beste, met aardig was voorsprong op de nummer twee.

Na heel wat mooie ereplaatsen vorig seizoen deed dit ongelofelijk veel deugd. In het flashinterview verwees de Brit meteen naar vorig jaar.

“Daar ging het niet zo goed voor mij. Ik had veel pech en bleef maar tweede worden”, vertelt hij. “Ik had dit dan ook echt nodig”, zegt hij over zijn zege van vandaag.

Tarling probeerde op zoek te gaan naar vertrouwen, al heb je dat als renner vooral door overwinningen te pakken, zo beseft hij maar al te goed.

“Ik heb een goede winter gehad en de mindset in het team is goed. De bal is aan het rollen gegaan door de zege van Michal Kwiatkowski.”

De tijdrit was vooral in het eerste deel vrij moeilijk, door de wind. “Daarna waren er wat bochten waar je kon herstellen en dan begon het tweede deel met de wind in de rug”, besluit Tarling.