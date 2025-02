Jan Bakelants begrijpt niets van opvallende transfer: "Het is hallucinant"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er waren dit seizoen opnieuw heel wat transfers in het wielrennen. Jan Bakelants is echter kritisch voor één opvallende transfer.

Bij de start van het wielerseizoen zijn er elk jaar weer heel wat transfers. Tom Pidcock ruilde INEOS Grenadiers voor Q36.5, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) en Marc Hirschi (UAE Team Emirates) rijden nu bij Tudor.

De vreemdste of opvallendste transfer vindt Jan Bakelants die van Caleb Ewan naar INEOS Grenadiers. De Australiër vertrok na één jaar alweer bij Jayco-AlUla, nadat hij in 2023 ook met slaande deuren was vertrokken bij Lotto Dstny.

"Van een noodgeval gesproken", zegt Michel Wuyts bij HLN LIVE. "Het is bijna hallucinant, dat hij daar nog een kans krijgt", pikte Jan Bakelants in. "Het is nu al twee keer dat hij zelf schuld heeft aan het opblazen van de bruggen bij de ploegen waar hij bij reed."

Bakelants begrijpt transfer van Ewan niet

Bakelants stelt zich echter ook de vraag waarom INEOS Grenadiers Ewan heeft aangetrokken. De ploeg focuste zich altijd op het winnen van klassementen, ook al hadden ze de laatste jaren geen echte winnaar meer. Met uitzondering van Geraint Thomas die nog presteerde in Giro.

"Nu gaan ze ineens 180 graden draaien en een sprinter aantrekken die een lead-out nodig heeft. Ik zie het bij INEOS ook niet plots beter gaan voor Ewan. Het is ook een renner met een handleiding, dat kan heel gevaarlijk zijn voor de algemene sfeer binnen de ploeg", waarschuwde Bakelants nog.