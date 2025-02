Jasper Philipsen spreekt wel heel klare taal: "Dat zegt niet per se iets"

Jasper Philipsen werd in de eerste etappe van de UAE Tour gedeclasseerd. Veel woorden wilde onze landgenoot er niet aan vuil maken.

Jasper Philipsen moest in de eerste etappe in een sprint bergop de duimen leggen voor Jonathan Milan. Natuurlijk wou onze landgenoot graag winnen, maar kopzorgen heeft er zeker niet aan overgehouden.

De doelen liggen voor Philipsen immers elders, al is het natuurlijk ook wel leuk om zo snel als mogelijk die eerste zege achter je naam te hebben.

Maar op de agenda staat vooral een kruis bij de Tour de France. Met een eerste etappe voor sprinters die meteen de gele leiderstrui kan opleveren.

“Dat maakt het een belangrijk jaar voor sprinters”, weet Philipsen te vertellen aan Het Nieuwsblad. “Stel dat je in de UAE Tour, in dit gezelschap, meteen drie ritten kan wegkapen, dan brengt dat toch iets teweeg. Niet in het minst op het vlak van vertrouwen.”

Maar als het niet lukt, is dat geen ramp. “Ikzelf zie de UAE Tour toch nog altijd in de eerste plaats als een voorbereidingsronde. Het is mooi om hier te winnen, maar persoonlijk vind ik de klassiekers nog steeds belangrijker.”

Philipsen gaat zelfs nog een stapje verder. “Zelfs als je hier meteen een etappe kan winnen, zegt dat niet per se iets over je vorm. Wat ik zeg: daarvoor is deze koers te specifiek. Mijn gevoel bergop of als er waaiers getrokken worden en het heel snel gaat, leert mij hier meer richting openingsweekend dan mijn resultaat in de sprint.”