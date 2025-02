Pogacar even in de hot seat: "Mijn eerste échte inspanning van dit seizoen"

Tadej Pogacar werd derde in de tijdrit van UAE Tour. Zijn eerste zege van het seizoen moet nog minstens een dagje wachten.

Het was de Brit Joshua Tarling die de tijdrit in de UAE Tour op zijn naam schreef. Stefan Bissegger was tweede op 13 seconden, Tadej Pogacar volgde op 18 seconden als derde. Florian Vermeersch was op de negende plek de eerste Belg.

Tadej Pogacar zat even op de hot seat, maar moest al snel plaats ruimen voor Bissegger. Een logische gang van zaken vond de Sloveen die realisme predikte.

“Tegen mannen als Tarling en Bissegger is het altijd lastig, want zij lijken wel te vliegen op dit soort omlopen”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Ik ben tevreden met de snelheid die ik ontwikkeld heb. De benen voelden goed tijdens mijn eerste échte inspanning van dit seizoen.”

Stiekem had de wereldkampioen wel gehoopt om zijn eerste zege van het nieuwe seizoen te pakken, maar dat wordt dan maar een dagje uitgesteld.

Woensdag staat immers een etappe naar de Jebel Jais op het programma. “Ik heb goede herinneringen aan die etappe (Pogacar won er in 2022, red.). Ik verwacht alvast een sprint met de overgebleven klimmers. Dat zou me goed moeten liggen, dus ik kijk ernaar uit.”