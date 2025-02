Reden tot paniek? Ploegleider geeft uitleg voor teleurstellende prestatie van Wout van Aert

Het wegseizoen is wat in mineur gestart voor Wout van Aert. Ook bij Visma Lease a Bike voel je dat er wat ontgoocheling is.

Wout van Aert en Visma Lease a Bike hadden verwacht om in de Clasica Jaen mee te strijden voor de overwinning, maar dat draaide eventjes anders uit. Onze landgenoot werd amper 39ste, op zes minuten van winnaar Michał Kwiatkowski. Alles liep niet bepaald volgens plan bij Visma Lease a Bike.

“We hebben het uit handen gegeven toen Michał Kwiatkowski en Brandon McNulty ervandoor gingen. Je weet dat, als er zo weinig WorldTour-ploegen aan de start staan, je jezelf daarmee schaakmat zet”, zegt ploegleider Arthur van Dongen aan Het Belang van Limburg.

Van Aert die niet meedoet voor de overwinning, dan wil iedereen daar een uitleg voor krijgen. “Het is de eerste koers van het seizoen voor Wout en hij moest het opnemen tegen jongens die wel al wedstrijden in de benen hebben. Dat is minder erg als je een hoogtestage achter de rug hebt. In het verleden hebben we al bewezen dat we er dan wel meteen staan.”

Al zag Van Dongen ook goede dingen van onze landgenoot. “Toen hij op kop begon te rijden in dienst van Tulett verkleinde hij de voorsprong van Kwiatkowski en McNulty van 58 seconden naar een twintigtal. Als je slecht ben, kan je dat niet.”

Van paniek is er alvast geen sprake? “Het is moeilijk om deze Wout te vergelijken met de Wout van vorig jaar rond deze periode, maar ik denk niet dat ze heel ver uit elkaar liggen. Al weten we ook dat er nog een paar procentjes bij kunnen. Maar geen man overboord, hoor.”