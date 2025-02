Remco Evenepoel komt met heel goed nieuws: "De eerste prikkels"

Remco Evenepoel is nog volop aan het revalideren na het ongeval dat hij eind vorig jaar meemaakte. Maar het gaat duidelijk de goede kant uit.

Remco Evenepoel kwam eind vorig jaar zwaar ten val, nadat hij tegen een bestelwagen van Bpost botste. Dat zorgt voor een fikse revalidatie.

Die duurt een pak langer dan eerst werd gedacht, omdat de opgelopen schade veel zwaarder was dan men verwacht had. Het plan is dat Evenepoel in april weer voluit kan koersen.

Voorlopig is het blij zijn met elke stap in de revalidatie. Evenepoel liet op Strava zien dat het opnieuw een beetje beter met hem gaat.

Onze landgenoot kon maandag al 136 kilometer afleggen. Dat deed hij in vier uur tijd, goed voor een gemiddelde snelheid van 34,1 kilometer per uur.

Evenepoel is bijlange nog niet waar hij wil zijn, maar het is een volgende stap in zijn revalidatie die hem in de Ardennenklassiekers weer in competitie moet brengen.