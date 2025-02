Tim Merlier is overtuigd van zijn stuk: "Als ik mijn carrière nog wat mooier wil maken..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier trekt dit jaar naar de Tour de France. Daar kan hij zijn carrière nog wat meer kleur geven.

Tim Merlier is ongetwijfeld één van de beste sprinters van het hele peloton. De teller van het aantal overwinningen loopt al, maar ook die van zijn leeftijd.

Op zijn 32ste kan hij echter nog de Tour de France op zijn kop zetten. Vorig jaar was hij er niet bij, dit jaar wel. Samen met Remco Evenepoel.

Het voorjaar wordt belangrijk, net zoals dat altijd geweest is voor Soudal-QuickStep, maar het accent zal hoe dan ook op de Tour de France liggen.

“Voor mij is dat niet van levensbelang. Maar het is wel leuk om er terug te keren. Die wedstrijd geniet toch de meeste aandacht”, zegt hij op het Youtubekanaal van WielerFlits.

“Als ik mijn carrière nog wat mooier wil maken met een overwinning, dan moet dat in de Tour gebeuren. Maar voor mij is die wedstrijd niet groter dan de Giro d’Italia of de Vuelta a España, maar voor de buitenwereld wel”, besluit onze landgenoot.

Mogelijk zien we hem dit jaar nog in de Vuelta terug ook, maar dan moeten er echt wel ritten op zijn maat in het programma zitten.