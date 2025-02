Vingegaard geeft deze twee ploegmaten medekopmanschap in de Tour de France

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jonas Vingegaard wil opnieuw de Tour de France winnen. Dan moet de Deen wel afrekenen met Tadej Pogacar.

Het wordt geen gemakkelijke opdracht voor Jonas Vingegaard om de Tour de France te winnen. Zijn tegenstander Tadej Pogacar reed een ongelofelijk 2024 bij elkaar.

Vingegaard beseft echter als geen ander dat de sterkte vanuit zijn ploeg Visma Lease a Bike moet komen als hij wil meedoen voor de overwinning in Parijs.

Met Wout van Aert, Simon Yates, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Victor Campenaerts staat er een straf team klaar.

“We hebben veel PK’s, zowel bergop als op het vlakke. Wellicht is het de sterkste ploeg die ik ooit mee heb gekregen”, vertelt hij aan Indeleiderstrui.

En het kopmanschap wil hij ook graag delen. “Matteo en Simon kunnen ook medekopmannen zijn. Het hangt natuurlijk van de tactiek af, dat moeten we nog uitvogelen. Ons plan is om de Tour te winnen, maar ik kan jullie dat nu nog niet concreet vertellen hoe we dat precies moeten doen.”

Het vertrouwen is duidelijk heel groot bij Visma Lease a Bike. “Ook al hebben wij ook gezien dat zij professioneler en sterker zijn geworden, wij moeten dat weer inhalen. Ik geloof er zelf in dat ik Pogacar nog kan kloppen.”